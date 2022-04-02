GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli devri bitti

Cimbom'da Sofiane Feghouli dönemi sona eriyor. Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu sol arka adalesinde ağrılar olmasına rağmen Cezayir Milli Takımı'na gitmişti. Tehlikeyi gören sarı-kırmızılıların sağlık heyeti hem Feghouli'yi hem de Cezayir Milli Takımı'nı uyarmıştı. Ancak 32 yaşındaki oyuncu bu uyarıları kulak ardı etti.

Florya'ya sol arka adalesinde 2. derecede zorlanma ve yırtıkla döndü. 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Feghouli böylece sezonu kapattı. Sezon sonu kontratı bitecek oyuncu ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. Böylece Feghouli'nin Galatasaray kariyeri büyük ihtimalle son bulmuş oldu.