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GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli devri bitti

Galatasaray haberleri: Cimbom'da Sofiane Feghouli dönemi sona eriyor. Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu sol arka adalesinde ağrılar olmasına rağmen Cezayir Milli Takımı'na gitmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli devri bitti

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Cimbom'da Sofiane Feghouli dönemi sona eriyor. Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu sol arka adalesinde ağrılar olmasına rağmen Cezayir Milli Takımı'na gitmişti. Tehlikeyi gören sarı-kırmızılıların sağlık heyeti hem Feghouli'yi hem de Cezayir Milli Takımı'nı uyarmıştı. Ancak 32 yaşındaki oyuncu bu uyarıları kulak ardı etti.

Florya'ya sol arka adalesinde 2. derecede zorlanma ve yırtıkla döndü. 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Feghouli böylece sezonu kapattı. Sezon sonu kontratı bitecek oyuncu ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. Böylece Feghouli'nin Galatasaray kariyeri büyük ihtimalle son bulmuş oldu.

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