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Domenec Torrent Galatasaray Karagümrük maçının ardından konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasnda Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenc Torrent açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 23:08
Domenec Torrent Galatasaray Karagümrük maçının ardından konuştu

Domenec Torrent, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORRENT'İN AÇIKLAMALARI:

Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık.

Kerem sakatlandı. Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed sakat döndü. Taylan Antalyalı ve Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istediler. Takımdan, taraftar ve başkandan bu galibiyet için memnunuz.

Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağız. Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok.

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