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SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

Spor haberi... Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına tam gaz devam etti. Karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte son durum ne? İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve karşılaşmaya dair detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 14:16
SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

FEGHOULI, MOSTAFA MOHAMMED VE ELABDELLAOUI OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

Ülkesi Fransa'da geçirdiği corona virüsü sonrası karantina sürecini tamamlayan ve bugün İstanbul'a dönecek Sacha Boey'in de maçta oynaması beklenmiyor. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

16. RANDEVU
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR
Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi...

EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

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