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Luyindama’ya saldırı

Milli maçta yaptığı hatalar nedeniyle evine saldırı düzenlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Luyindama’ya saldırı
Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiraladığı Christian Luyindama'nın Milli Takım performansı ülkede infial yarattı. Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan tecrübeli futbolcuya, taraftarların evine saldırı düzenlediği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı anında Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu ve büyük korku yaşadığı öğrenildi. Saldırganların eve büyük zarar verdiği belirtilirken Kongolu futbolcunu bu olay nedeniyle moralinin çok bozuk olduğu gelen haberler arasında...
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