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Aslan iki fire verdi

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen Feghouli'nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mohamed'in durumu yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
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