Aday değilim!

Galatasaray'da taraftarların başkan adayı olması için baskı yaptığı Ünal Aysal, böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür eden Aysal yaptığı yazılı açıklamada, "Genel kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK DE YARIŞA KATILMAYACAK

Uzun zamandır çevresinden adaylığını koyması yönünde baskı gören Ünal Aysal son sözünü söyledi ve başkanlığa talip olmadığını bildirdi. Bununla birlikte eski başkanlardan Dursun Özbek'in de üyelerden gelen ısrarlara rağmen aday olmama konusunda kararlı olduğu ifade edildi.