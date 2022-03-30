Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! Omar Elabdellaoui...

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! Omar Elabdellaoui...

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:58
SPOR HABERİ - Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! Omar Elabdellaoui...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı.

Kuvvet çalışmalarıyla devam eden idmanda, ofansif aksiyonlar ve atak sonlandırma üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Gözündeki tedavi süreci kapsamında kontrol için ABD'ye giden Omar Elabdellaoui, İstanbul'a döndü. Norveçli futbolcu, günü bireysel programla tamamladı.

Cezayir Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı play-off ilk müsabakasında forma giydikten sonra çıktığı antrenmanı tamamlayamayan ve rövanşta oynayamayan Sofiane Feghouli'nin durumu İstanbul'daki kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim'in adaylığı ve Arda Güler... Devamını Oku BUNU DA OKU
DİĞER
Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!
Çöp konteynerinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı! Anneden kan donduran sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor