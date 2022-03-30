GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Marcao piyangosu! Fransızlardan dudak uçuklatan rakam...

Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Takvim'in derlediği habere göre Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.





EN CİDDİ TEKLİF MONACO'DA

Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi "25 milyon Euro'dan aşağı olmaz" yanıtı verdi.





