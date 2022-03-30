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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Marcao piyangosu! Fransızlardan dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansını her geçen gün artıran Marcao'ya Fransız devi Monaco talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçen Monaco'nun, Brezilyalı stoper için dev bir rakamı gözden çıkardığı öğrenildi. İşte o teklif ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Marcao piyangosu! Dudak uçuklatan rakam...

Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Takvim'in derlediği habere göre Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Marcao piyangosu! Dudak uçuklatan rakam...

EN CİDDİ TEKLİF MONACO'DA
Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi "25 milyon Euro'dan aşağı olmaz" yanıtı verdi.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Marcao piyangosu! Dudak uçuklatan rakam...

SON KARAR YENİ YÖNETİMİN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün Marcao ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas son kararı ise yeni gelecek yönetime bırakacak.

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