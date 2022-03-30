Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'ibra' yorumu! "Önemli olan bu zor günleri iyi geçirmek"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurulun aldığı ibrasızlık kararı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Şu anda söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Önemli olan bu zor günleri iyi geçirmek. Önemli olan genel kurulun aldığı kararı uygulamak. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için endişelenmeye, sevinmeye devam edeceğiz.

Seçim açıklamasını yaptık. Diğer konuları tartışmaya gerek bile yok. Umarım bundan sonra Galatasaray için hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için çalışmaya her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz.