Elmas niye acele etti?

Mali kongrenin ardından üyelere, "Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" diyen Burak Elmas sözünü de tuttu. Herkes teamüller gereği ve adaylara süre bırakılması için kongrenin mayıs ayında yapılmasını bekliyordu.

Ancak Burak Elmas, yönetim toplantısını beklemeden 30 Nisan'a seçim koydu. Elmas'ın bütçenin onaylanmaması ve kulübün bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bu kararı aldığı ifade edildi. Buna karşılık başkan adaylarının işi oldukça zor. 8 Nisan'a kadar 44 kişilik listelerini vermeleri gerekiyor.

BÜTÇE ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

Genel kurulda yönetimin ibra edilmemesinin yanı sıra 2022 yılı bütçesi de reddedildi. Bu bütçe reddiyle birlikte Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun eli kolu bağlandı. Kulüp tüzüğünün 146. maddesi uyarınca Elmas ve yönetimi, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin on ikide bir oranında harcama yapabilir. Bu sebeple yönetim, oldukça zorlanacak.