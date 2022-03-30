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Christian Luyindama'ya büyük şok! Evine saldırdılar

Galatasaray'ın ara transferde Suudi Arabistan ekibi Taawon'a kiraladığı Christian Luyindama, Demokratik Kongo Milli Takımı'nda yaptığı hatalar sonrası taraftarların hedefi haline geldi. Ülkelerinin Dünya Kupası'na katılamamasının baş sorumlusu olarak Luyindama'yı gören taraftarlar, yıldız futbolcunun evine saldırı düzenledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 00:20
Christian Luyindama'ya büyük şok! Evine saldırdılar

Galatasaray'dan sözleşmesinin bitimine kadar Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanan Christian Luyindama'nın Milli Takım performansı ülkede infial yarattı.

Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan Luyindama'ya tepki gösteren taraftarların, yıldız ismin evine saldırı düzenlediği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı anında Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu, saldırganların evi tahrip ettiği ifade edildi.

Luyindama'nın Milli Takım performansının genellikle vasatı aşmadığı ve bu kez sahada gösterdiği performansla takımdaki yerini ciddi şekilde sekteye uğrattığı belirtiliyor.


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