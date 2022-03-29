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Galatasaray'ın 5 yolu! İşte o isimler

Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmediği Galatasaray'da seçim gündemi başladı. Sarı kırmızılılar 30 Nisan tarihinde yeni başkanını seçecek. Aslan'da muhtemel başkan adayları kolları sıvadı. Olağanüstü kongrede aday olması beklenen 5 isim ve takımın başına getirmeyi planladıkları hocalar şunlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
Galatasaray'ın 5 yolu! İşte o isimler

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı. Aday olması beklenen beş isim çalışmalara start verdi. Başkanlığı hangi aday kazanırsa kazansın Domanec Torrent'le devam etmeyeceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın 5 yolu! İşte o isimler

Muhtemel adaylar hoca arayışına başlarken Dursun Özbek'in Fatih Terim'le, Abdurrahim Albayrak da Okan Buruk'la temasta. Eşref Hamamcıoğlu Lucien Favre'yi, Metin Öztürk ise Laurent Blanc'ı düşünüyor. Henüz kararsız olan Ünal Aysal'ın aklında Roberto Mancini var.

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