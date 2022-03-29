Galatasaray'ın 5 yolu! İşte o isimler

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı. Aday olması beklenen beş isim çalışmalara start verdi. Başkanlığı hangi aday kazanırsa kazansın Domanec Torrent'le devam etmeyeceği belirtiliyor.



