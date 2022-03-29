Galatasaray'ın 5 yolu! İşte o isimler

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı. Aday olması beklenen beş isim çalışmalara start verdi. Başkanlığı hangi aday kazanırsa kazansın Domanec Torrent'le devam etmeyeceği belirtiliyor.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı. Aday olması beklenen beş isim çalışmalara start verdi. Başkanlığı hangi aday kazanırsa kazansın Domanec Torrent'le devam etmeyeceği belirtiliyor.
Muhtemel adaylar hoca arayışına başlarken Dursun Özbek'in Fatih Terim'le, Abdurrahim Albayrak da Okan Buruk'la temasta. Eşref Hamamcıoğlu Lucien Favre'yi, Metin Öztürk ise Laurent Blanc'ı düşünüyor. Henüz kararsız olan Ünal Aysal'ın aklında Roberto Mancini var.
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