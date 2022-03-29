GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Yıllık Olağan Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmedi. Kulüp tüzüğüne uyacaklarını açıklayan Elmas, olağanüstü seçim kararı aldı.
Nisan ayında seçilecek yeni başkanı, mali olarak ağır bir yük bekliyor. Burak Elmas'tan görevi devralacak isim, ekibiyle birlikte ilk planda 500 milyon TL'yi bulacak borç yükünü çözmeye çalışacak.
Yayın ihalesinde yaşanan belirsizlik ve takımın yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olması, yeni yönetimi gelir yaratmada fazlasıyla zorlayacak.