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GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

Galatasaray'da yapılan genel kurul sonrası idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi, görevi 30 Nisan'daki olağanüstü seçimde yeni yönetime devredecek. Ancak sarı-kırmızılılarda yeni seçilecek başkan ve yönetimini büyük sorunlar bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Yıllık Olağan Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmedi. Kulüp tüzüğüne uyacaklarını açıklayan Elmas, olağanüstü seçim kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

Nisan ayında seçilecek yeni başkanı, mali olarak ağır bir yük bekliyor. Burak Elmas'tan görevi devralacak isim, ekibiyle birlikte ilk planda 500 milyon TL'yi bulacak borç yükünü çözmeye çalışacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

Yayın ihalesinde yaşanan belirsizlik ve takımın yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olması, yeni yönetimi gelir yaratmada fazlasıyla zorlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

İŞTE YENİ YÖNETİMİ BEKLEYEN SORUNLAR
Mevcut durumda futbol takımının maaşları 1-2 ay geriden geliyor. Birikmiş futbolcu-teknik heyet alacakları sezon sonunda ödenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

Sezon başında transfere harcanan 25 milyon euro'nun 2022 yazına ötelenen ikinci bonservis taksit ödemeleri yazın yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatura 500 milyon TL! İşte yeni yönetimi bekleyen sorunlar

Bankalar Birliği anlaşması kapsamında ilk faiz ödemesi gerçekleşecek. Kemerburgaz projesi için finansman bulunacak.

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