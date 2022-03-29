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GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın en değerli oyuncularından olan Marcao, transferin gözdesi konumuna geldi. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla tavan yapan ve üst üste haftanın futbolcusu seçilen Brezilyalı stoper, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Fransız ekibi Monaco'nun Marcao'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği kaydedildi. İşte bonservis bedeli ve gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 14:32
GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Marcao, birçok önemli kulübün transfer listesine girmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılı kulübün transferinden ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Brezilyalı savunma oyuncusunu bu sezon Avrupalı scoutlar birçok maçta canlı izlerken, Marcao'nun şu ana kadarki en ciddi talibi ise ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

MONACO DEVREDE!
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un geçmişte sportif direktörlük görevi yaptığı ve ilişkilerinin bir hayli iyi olduğu Monaco'ya Marcao'yu önerdiği ve Fransız ekibinin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

Campos'un önerisi sonrası Marcao'yu yakından izleyen Monaco kulübü yetkililerinin özellikle Brezilyalı stoperin Barcelona maçlarında gösterdiği başarılı performanstan etkilendiği ve Galatasaray'a teklif yapma hazırlığı içine girdiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Campos'un Elmas'ın görevden ayrılması ile kulüpteki görevinin fiilen bitecek olmasına rağmen Marcao transferi için Galatasaray ve Monaco arasında köprü olacağı ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK!
Galatasaray'ın Barcelona maçları sonrası bonservisi için kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planladığı 25 yaşındaki Marcao için Monaco'nun belirlediği bonservis rakamının ise 15 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

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