GALATASARAY HABERİ: Marcao Monaco'ya! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Marcao, birçok önemli kulübün transfer listesine girmiş durumda.

Sarı-kırmızılı kulübün transferinden ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Brezilyalı savunma oyuncusunu bu sezon Avrupalı scoutlar birçok maçta canlı izlerken, Marcao'nun şu ana kadarki en ciddi talibi ise ortaya çıktı.