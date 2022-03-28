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GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'in geleceği belli oldu! Burak Elmas sonrası...

Yönetim değişikliği sonrasında İspanyol hocanın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in ardından koltuğa oturan 59 yaşındaki çalıştırıcı, performansı ile yerden yere vurulurken artık tutunacak dalı da kalmadı. 1.5 yıllık kontratı olan Domenec Torrent'in gelecek sezon alması gereken ücret 1 milyon 500 bin Euro.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'in geleceği belli oldu! Burak Elmas sonrası...

Mali kongrede en sert eleştirilere maruz kalan yönetici Işıtan Gün, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı. İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün olmadığı düzende kalması imkansıza yakın görünüyor.

Mayıs ayında seçilecek yeni başkan ve yönetim, Fatih Terim sonrası camianın içine sinmeyen Torrent'le devam etmeyecek ve yeni teknik direktörünü belirleyecek. Sabah'ın haberine göre, 59 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonu için sözleşmesinde yazan garanti ücreti 1.5 milyon Euro... Katalan hoca, yeni sezon öncesinde istifaya yanaşmazsa bu para ödenecek ya da ortak noktada buluşulup indirimli bir ücretle yollar ayrılacak.

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