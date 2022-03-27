Haberler Galatasaray "İlkokul müsameresi seviyesinde"

"İlkokul müsameresi seviyesinde"

Önceki seçimde başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve yönetim kuruluna sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
"İlkokul müsameresi seviyesinde"

Hamamcıoğlu, seçim öncesinde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek, "Burak Elmas başkanımız ve çalışma arkadaşları, Galatasaray'ın yükünü kaldıramamışlardır ve hafif kalmışlardır. Bir güven erozyonu vardır. Eğer siz genel kurulu bir ilkokul müsameresi seviyesinde 100 günlük icraatlar içinden programıyla ikna etmeye çalışıyorsanız yanılıyorsunuz. Galatasaray genel kurulunun entelektüel seviyesi buna müsait değildir" dedi.

GEMİYİ ERKEN TERK ETTİ
Terim'in gönderiliş şeklinin hiç hoş olmadığını kaydedin Hamamcıoğlu, "Seçimin hemen ertesinde 'Kibir değil tevazu kazandı' şeklinde tweet atan bir yönetim kurulu üyesi, gemiyi ilk terk eden olmuştur" dedi.

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