Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

JUNIOR'DAN TEKLİF!

Kolombiya Ligi ekibi Junior'un, James Rodriguez için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Portekiz basınından O Jogo'ya göre, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istemesini fırsat olarak gören Junior, transfer için şartları zorlayacak.

Junior'ın Rodriguez'i bonservisi ile satın almak istediği ve Al Rayyan'ın istediği 15 milyon euro bedeli biraz indirdikleri takdirde transferin gerçekleşebileceğinin altı çizildi.