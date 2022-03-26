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Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

Son dakika spor haberi: Al Rayyan'da gösterdiği performansla beğeni toplayan ve eski günlerinden esintiler veren James Rodriguez'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. 30 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve kendine takım aramaya başladığı iddia ediliyor. Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan James Rodriguez'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcu, transfer söylentilerine adının karıştığı kulübün formasıyla poz verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:43
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez'in takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

Sosyal medyadan yaptığı yayında geleceği hakkında ipuçları veren Rodriguez, başka bir yere gitmek istediğini ve takım aradığını belirtti.

Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

Bir süredir Süper Lig devi Galatasaray'ın gündeminde bulunan Kolombiyalı yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

JUNIOR'DAN TEKLİF!
Kolombiya Ligi ekibi Junior'un, James Rodriguez için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Portekiz basınından O Jogo'ya göre, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istemesini fırsat olarak gören Junior, transfer için şartları zorlayacak.

Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

Junior'ın Rodriguez'i bonservisi ile satın almak istediği ve Al Rayyan'ın istediği 15 milyon euro bedeli biraz indirdikleri takdirde transferin gerçekleşebileceğinin altı çizildi.

Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

FORMA İLE POZ VERDİ!
Kolombiya Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçı için ülkesine giden Rodriguez, Junior forması ile de poz vermişti.

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