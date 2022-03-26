Galatasaray'ın transfer gözdesi James Rodriguez'den flaş hamle! Forma ile poz verdi

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez'in takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği ifade ediliyor.
Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez'in takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği ifade ediliyor.
Sosyal medyadan yaptığı yayında geleceği hakkında ipuçları veren Rodriguez, başka bir yere gitmek istediğini ve takım aradığını belirtti.
Bir süredir Süper Lig devi Galatasaray'ın gündeminde bulunan Kolombiyalı yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
JUNIOR'DAN TEKLİF!
Kolombiya Ligi ekibi Junior'un, James Rodriguez için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Portekiz basınından O Jogo'ya göre, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istemesini fırsat olarak gören Junior, transfer için şartları zorlayacak.
Junior'ın Rodriguez'i bonservisi ile satın almak istediği ve Al Rayyan'ın istediği 15 milyon euro bedeli biraz indirdikleri takdirde transferin gerçekleşebileceğinin altı çizildi.
FORMA İLE POZ VERDİ!
Kolombiya Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçı için ülkesine giden Rodriguez, Junior forması ile de poz vermişti.
Bu sezon Katar Ligi ekibi Al-Rayyan'da 12 maçta forma giyen James Rodriguez, 4 gol ve 7 asistlik performansıyla beğeni topladı. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.