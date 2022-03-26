Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

CHRISTIAN LUYINDAMA
Sözleşme uzatma
Maaş: 21/22 sezonu (Kiralandı)
22/23 sezonu 1 milyon euro
23/24 sezonu 1 milyon euro
Menajer tutarı: 400 bin euro
İmza parası: 250 bin euro
TAYLAN ANTALYALI
Sözleşme uzatma
Maaş: 21/22 sezonu 5.5 milyon TL
22/23 sezonu 6 milyon TL
23/24 sezonu 10 milyon TL
24/25 sezonu 11 milyon TL
25/26 sezonu 12 milyon TL
Menajer tutarı: 4 milyon TL
KEREM AKTÜRKOĞLU
Sözleşme uzatma
Maaş: 21/22 sezonu 6.730 milyon TL
22/23 sezonu 8 milyon TL
23/24 sezonu 9 milyon TL
24/25 sezonu 10 milyon TL
25/26 sezonu 11 milyon TL
Menajer tutarı: 4.230 milyon TL