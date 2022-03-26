Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

PATRICK VAN AANHOLT

Maaş: 21/22 sezonu 950 bin euro

22/23 sezonu 1.9 milyon euro

23/24 sezonu 1.9 milyon euro Menajer tutarı: 750 bin euro



İmza parası: 950 bin euro

BERKAN KUTLU

Bonservis: 4 milyon euro Maaş: 21/22 sezonu 7 milyon TL

22/23 sezonu 7.5 milyon TL

23/34 sezonu 8 milyon TL

24/25 sezonu 8.5 milyon TL

24725 sezonu: 9 milyon TL

Menajer tutarı: 4 milyon TL