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Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında, yönetim tarafından transfer maliyetleri açıklandı. Peki Galatasaray, Gomis, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Mostafa Mohamed gibi yıldızlara ne kadar ödedi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:14
Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretleri açıkladı.

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

EMRE AKBABA
Maaş: 21/22 sezonu 8.5 milyon TL
22/23 sezonu 9.5 milyon TL
Menajer tutarı: 1.8 milyon TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

ARDA TURAN
Maaş: 8 milyon TL

Menajer tutarı: 0 TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

BARIŞ ALPER YILMAZ
Bonservis: 21 milyon TL

Maaş: 5 milyon TL

Menajer tutarı: 500 bin TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

ALEXANDRU CICALDAU
Bonservis: 6.5 milyon euro

Maaş: 800 bin euro

Menajer tutarı: 400 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

SACHA BOEY
Bonservis bedeli: 1.150 milyon euro

Maaş: 480 bin euro

Menajer tutarı: 200 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

PATRICK VAN AANHOLT
Maaş: 21/22 sezonu 950 bin euro
22/23 sezonu 1.9 milyon euro
23/24 sezonu 1.9 milyon euro

Menajer tutarı: 750 bin euro

İmza parası: 950 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

BERKAN KUTLU
Bonservis: 4 milyon euro

Maaş: 21/22 sezonu 7 milyon TL
22/23 sezonu 7.5 milyon TL
23/34 sezonu 8 milyon TL
24/25 sezonu 8.5 milyon TL
24725 sezonu: 9 milyon TL
Menajer tutarı: 4 milyon TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

VICTOR NELSSON
Bonservis: 7 milyon euro

Maaş: 21/22 sezonu 800 bin euro
22/23 sezonu 1 milyon euro
23/24 sezonu 1.1 milyon euro
24/25 sezonu 1.1 milyon euro
25/26 sezonu 1.1 milyon euro

Menajer tutarı: 500 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

OLIMPIU MORUTAN
Bonservis: 3.5 milyon euro

Maaş: 21/22 sezonu 330 bin euro
22/23 sezonu 630 bin euro
23/24 sezonu 630 bin euro
24/25 sezonu 630 bin euro
25/26 sezonu 630 bin euro

Menajer tutarı: 400 bin euro

İmza parası: 300 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

HALİL DERVİŞOĞLU
Kiralama: 1 milyon euro

Maaş: 21/22 sezonu 8 milyon TL

Menajer tutarı: 881 milyon TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

GUSTAVO ASSUNÇAO
Kiralama: 100 bin euro

Maaş: 21/22 sezonu 450 bin euro

Menajer tutarı: 100 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

CHRISTIAN LUYINDAMA
Sözleşme uzatma

Maaş: 21/22 sezonu (Kiralandı)
22/23 sezonu 1 milyon euro
23/24 sezonu 1 milyon euro

Menajer tutarı: 400 bin euro

İmza parası: 250 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

TAYLAN ANTALYALI
Sözleşme uzatma

Maaş: 21/22 sezonu 5.5 milyon TL
22/23 sezonu 6 milyon TL
23/24 sezonu 10 milyon TL
24/25 sezonu 11 milyon TL
25/26 sezonu 12 milyon TL

Menajer tutarı: 4 milyon TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

KEREM AKTÜRKOĞLU
Sözleşme uzatma

Maaş: 21/22 sezonu 6.730 milyon TL
22/23 sezonu 8 milyon TL
23/24 sezonu 9 milyon TL
24/25 sezonu 10 milyon TL
25/26 sezonu 11 milyon TL

Menajer tutarı: 4.230 milyon TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

İSMAİL ÇİPE
Sözleşme uzatma

Maaş: 21/22 sezonu 1.440 milyon TL
22/23 sezonu 2.5 milyon TL

Menajer tutarı: 360 bin TL

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

MUSTAFA MUHAMMED
Bonservis: 4 milyon dolar
Maaş: 22/23 sezonu 900 bin euro
23/24 sezonu 1 milyon euro
24/25 sezonu 1.2 milyon euro

Menajer tutarı: 217 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

INAKI PENA
Kiralama Ücreti: Bedelsiz

Maaş: 21/22 sezonu 375 bin euro

Menajer tutarı: 35 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

ERICK PULGAR
Kiralama ücreti: Beedelsiz

Maaş: 21/22 sezonu 750 bin euro

Menajer tutarı: 75 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

BAFETIMBI GOMIS
Bonservis: Yok

Maaş: 21/22 sezonu 750 bin euro
22/23 sezonu 1.7 milyon euro

Menajer tutarı: 250 bin euro

Galatasaray transfer maliyetlerini açıkladı! Arda Turan, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu...

SEMİH KAYA
Bonservis: Yok

Maaş: 21/22 sezonu 4 milyon TL

Menajer tutarı: 240 bin TL

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