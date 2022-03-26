GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün saat 10.00'da başlıyor. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor.
Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurulda ibrasızlık kararı çıkarsa Başkan Elmas, seçim kararı almak zorunda olacak.
GECEYE KADAR SÜRECEK
Sarı-kırmızılılarda önce genel kurul divan başkanlığı oluşturulacak. Ardından başlayacak genel kurul geç saatlere kadar devam edecek. Sonra Cengiz yönetiminin son 6 ayı ve Burak Elmas yönetiminin 1 yılı idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması bekleniyor.