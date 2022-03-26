GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

İmparator'un bugün Olağan Mali Genel Kurul'a katılıp, ibra etmeme yönünde oy kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de olduğu ifade edilen Fatih Terim'in katılmayabileceği de konuşulsa da Divan Kurulu Üyesi olan tecrübeli çalıştırıcının geleceği ifade ediliyor.

ADAYLAR NEGATİF

Haziran 2021'de Burak Elmas ile yarışan ve az farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, ibrasızlık yönünde oy kullanacağını duyurdu. Hamamcıoğlu, "Cahil ile sohbet güçtür bilene, çünkü cahil söyler ne gelirse diline. Yani diyorum ki ibra etmeyeceğiz" sözleriyle eski rakibine çıkışmıştı.