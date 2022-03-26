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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Taraftarlar ve muhalif kesim, Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmesini istemiyor. Camianın önde gelen isimleri ise ibrasızlıkla cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyor. Oylamada Fatih Terim'in kararı ise merakla bekleniyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün saat 10.00'da başlıyor. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurulda ibrasızlık kararı çıkarsa Başkan Elmas, seçim kararı almak zorunda olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

GECEYE KADAR SÜRECEK
Sarı-kırmızılılarda önce genel kurul divan başkanlığı oluşturulacak. Ardından başlayacak genel kurul geç saatlere kadar devam edecek. Sonra Cengiz yönetiminin son 6 ayı ve Burak Elmas yönetiminin 1 yılı idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

Kurul öncesi taraftarlar sosyal medya hesaplarından Elmas yönetiminin başarısızlığı ve verdiği sözleri tutmaması nedeniyle ibra edilmemesi gerektiğini savunuyor. Elmas ile yarışan isimler de aynı fikirde. Camianın ağır topları ise ibra edeceklerini belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

ÖZEL SUNUM HAZIR

Geçtiğimiz çarşamba günü Divan Kurulu'nda ağır eleştirilere maruz kalan Burak Elmas ve kurmayları, Olağan Mali Genel Kurul'a özel sunum hazırladı. Elmas yapacağı konuşmayla projelerini anlatacak ve ibra oylaması öncesi olumsuz havayı dağıtmaya çalışacak. Saatler sürecek kongerede Elmas ve yönetimi oldukça zor dakikalar bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

TERİM BİLMECESİ
Sezona 'takımı gençleştirme' projesi ile başlayan ve 3 yıllık imza atarak Burak Elmas ile yeniden iş başı yapan Teknik Direktör Fatih Terim ile ocak ayında yollar ayrılmıştı. Terim'in, Elmas ve yönetimine öfkeli olduğu biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

İmparator'un bugün Olağan Mali Genel Kurul'a katılıp, ibra etmeme yönünde oy kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de olduğu ifade edilen Fatih Terim'in katılmayabileceği de konuşulsa da Divan Kurulu Üyesi olan tecrübeli çalıştırıcının geleceği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

ADAYLAR NEGATİF
Haziran 2021'de Burak Elmas ile yarışan ve az farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, ibrasızlık yönünde oy kullanacağını duyurdu. Hamamcıoğlu, "Cahil ile sohbet güçtür bilene, çünkü cahil söyler ne gelirse diline. Yani diyorum ki ibra etmeyeceğiz" sözleriyle eski rakibine çıkışmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise, "15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden mayıslar bizim derdik, şimdi martta hedefsiz kaldık. Tarihimizin en kötü yönetimini mali ve idari yönden ibra etmeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

ALİ DÜRÜST: SAHİP ÇIKALIM
Eski ikinci başkan Ali Dürüst. Elmas yönetimine sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu şekilde ibra müessesini yıpratırız. Sırf seçim memnuniyetsizliği adına bu ibrasızlık tercihini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın kader günü! Fatih Terim bilmecesi...

ERGUN GÜRSOY: SAÇMA!
Eski yöneticilerden Ergun Gürsoy, "Her zaman seçilmiş başkanın yanındayım. Normalde mali genel kurullara gitmiyorum. Bu kez gideceğim. Böyle saçma sapan işlerle, seçilmiş insanları rahatsız etmemek gerek" dedi.

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