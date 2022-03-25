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Pedri'den Galatasaray yorumu: Kulağımızı sağır ettiler

Galatasaray taraftarlarının, Barcelona maçındaki coşkusu İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Bu karşılaşmayla ilgili konuşan Barcelona'nın genç yeteneği Pedri, atmosferden çok etkilendiğini belirterek, "Oradaki insanlar inanılmaz bir baskı yaratıyorlar ve bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bir yerden sonra taraftarların yorulup sakinleşeceğini düşünüyorduk ancak her geçen dakika daha da fazla bağırıp kulaklarımızı sağır ettiler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
Pedri'den Galatasaray yorumu: Kulağımızı sağır ettiler

Galatasaray taraftarlarının, Barcelona maçındaki coşkusu İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Bu karşılaşmayla ilgili konuşan Barcelona'nın genç yeteneği Pedri, atmosferden çok etkilendiğini belirterek, "Oradaki insanlar inanılmaz bir baskı yaratıyorlar ve bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bir yerden sonra taraftarların yorulup sakinleşeceğini düşünüyorduk ancak her geçen dakika daha da fazla bağırıp kulaklarımızı sağır ettiler" ifadelerini kullandı. Genç yıldız o maçta attığı golle ilgili olarak da, "Şimdiye kadar attığım en güzel goldü diyebilirim" dedi.

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