Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

26 Mart'ta yapılacak mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği de büyük önem taşıyor. Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde oylamanın fazla zaman alacağı sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor.
Bu nedenle 25 Mart Cumartesi günü yapılacak toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.
TERİM İBRA ETMEYECEK
Terim'in kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi. Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in 26 Mart Cumartesi günü yapılacak oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.