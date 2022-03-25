Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

Milliyet'in haberine göre Terim'in, yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.

ALP YALMAN: SABIR VE DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan ve şu an da Disiplin Kurulu başkanlığı yapan Alp Yalman Cumartesi günü yapılacak Mali Kongre öncesi konuştu. Yalman, "Galatasaray hesapları tetkik edecek, inşallah aklı selimle güvenini tazeleyecek" dedi. 8 aylık bir yönetimin değerlendirileceğini söyleyen Yalman, "Galatasaray'da hem sabır ve hem de destek önemli bir unsur. Onun da mevcut olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.