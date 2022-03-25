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Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızlılar, tarihi bir mali kongreye gitmeye hazırlanırken, eski teknik direktör Fatih Terim'in de kongrede olması bekleniyor. Galatasaray camiası, Fatih Terim'in Burak Elmas'ı ibra edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Fatih Terim'in son kararı ne oldu? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:35 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 10:02
Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

26 Mart'ta yapılacak mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği de büyük önem taşıyor. Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde oylamanın fazla zaman alacağı sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor.

Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

Bu nedenle 25 Mart Cumartesi günü yapılacak toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

TERİM İBRA ETMEYECEK
Terim'in kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi. Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in 26 Mart Cumartesi günü yapılacak oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.

Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

Milliyet'in haberine göre Terim'in, yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da yaşanacak mali kongre öncesi Fatih Terim ibra kararını verdi! Burak Elmas...

ALP YALMAN: SABIR VE DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan ve şu an da Disiplin Kurulu başkanlığı yapan Alp Yalman Cumartesi günü yapılacak Mali Kongre öncesi konuştu. Yalman, "Galatasaray hesapları tetkik edecek, inşallah aklı selimle güvenini tazeleyecek" dedi. 8 aylık bir yönetimin değerlendirileceğini söyleyen Yalman, "Galatasaray'da hem sabır ve hem de destek önemli bir unsur. Onun da mevcut olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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