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Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

Galatasaray transfer haberleri: FIFA’nın kararı ve TFF’nin Ukrayna ve Rusya’yla ilgili yaptığı değişikliğin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, üç futbolcuyu gündemine aldı. Pulgar'ın sözleşmesini feshetmeyi düşünen Cimbom, Beka Beka, Gbamin ve Barrios'tan birisini kadrosuna dahil etmeye çalışacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın imdadına FIFA ve TFF yetişti. FIFA'nın kararı ve TFF'nin yaptığı değişiklik sonrasında, Ukrayna'daki tüm futbolcular ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a dek kulüplerimize transfer olabilecek.

Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

Sarı-kırmızılı ekip özellikle ön libero mevkiinde büyük sıkıntı yaşarken Fiorentina'dan yarım sezonluğuna kiralanan Erick Pulgar beklentilerin çok altında kaldı.

Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

Ayrıca Taylan Antalyalı da yaptığı bireysel hatalarla gözden düşen diğer oyuncu... Teknik direktör Domenec Torrent kalan 8 haftada Pulgar'ı kullanmayı düşünmüyor. İtalyan ekibiyle anlaşılıp kiralık sözleşmesinin askıya alınması gündemde...

Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

DEVRE ARASINDA KONUŞULDU

Ardından Galatasaray'ın izleme listesinde yer alan Rusya ve Ukrayna'daki yabancı ön liberolarla temas kurulacak. 15 gün içinde hızlı bir operasyon gerçekleştirilecek. Lokomotiv'ten Beka Beka ile devre arasında da ismi konuşulan CSKA Moskova'dan Jean- Philippe Gbamin için birer ön görüşme gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

Ancak asıl gözde önceki yıllarda da gündeme gelen ve Avrupa'nın en önemli ön liberoları arasında gösterilen Zenit'ten Wilmar Barrios... Kolombiyalı ön libero için de bir dizi görüşme yapılacak. Üç oyuncudan birisi alınacak ve orta saha güçlendirilecek.

Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

AVRUPA'DA YOK

Savaşın ardından Ukrayna'da sıkıyönetim kararı ile tüm ligler askıya alındı. Rusya'da lig devam ediyor ancak Rus takımları UEFA müsabakalarından ihraç edildi. 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali de Rusya'dan alarak Fransa'ya verildi.

Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

15 MİLYON EURO ÖDEDİ

Lokomotiv, Beka Beka'yı 6 milyon euro'ya Caen'den kadrosuna kattı. Barrios, Boca Juniors'tan 15 milyon euro'ya Zenit'in yolunu tuttu. Buna karşılık Gbamin ise Everton'dan kiralık olarak CSKA Moskova'ya geldi.

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