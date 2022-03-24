Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın imdadına FIFA ve TFF yetişti. FIFA'nın kararı ve TFF'nin yaptığı değişiklik sonrasında, Ukrayna'daki tüm futbolcular ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a dek kulüplerimize transfer olabilecek.
Sarı-kırmızılı ekip özellikle ön libero mevkiinde büyük sıkıntı yaşarken Fiorentina'dan yarım sezonluğuna kiralanan Erick Pulgar beklentilerin çok altında kaldı.
Ayrıca Taylan Antalyalı da yaptığı bireysel hatalarla gözden düşen diğer oyuncu... Teknik direktör Domenec Torrent kalan 8 haftada Pulgar'ı kullanmayı düşünmüyor. İtalyan ekibiyle anlaşılıp kiralık sözleşmesinin askıya alınması gündemde...