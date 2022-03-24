Galatasaray'da orta saha operasyonu! Beka Beka, Gbamin ve Barrios...

DEVRE ARASINDA KONUŞULDU Ardından Galatasaray'ın izleme listesinde yer alan Rusya ve Ukrayna'daki yabancı ön liberolarla temas kurulacak. 15 gün içinde hızlı bir operasyon gerçekleştirilecek. Lokomotiv'ten Beka Beka ile devre arasında da ismi konuşulan CSKA Moskova'dan Jean- Philippe Gbamin için birer ön görüşme gerçekleştirilecek.

Ancak asıl gözde önceki yıllarda da gündeme gelen ve Avrupa'nın en önemli ön liberoları arasında gösterilen Zenit'ten Wilmar Barrios... Kolombiyalı ön libero için de bir dizi görüşme yapılacak. Üç oyuncudan birisi alınacak ve orta saha güçlendirilecek.