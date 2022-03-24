GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 8 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.







Yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon TL kazanan Arda Turan'a veda edilecek.



