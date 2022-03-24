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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 8 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek Avrupa iddiaları sona eren Galatasaray'da kadroda küçülmeye gidiliyor. Buna göre sarı-kırmızılılarda 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 8 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.


GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 8 isimle yollar ayrılıyor

Yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon TL kazanan Arda Turan'a veda edilecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 8 isimle yollar ayrılıyor

Sabah'ın derlediği habere göre kiralık gönderilen Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Ozornwafor da kadroda düşünülmüyor.

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