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Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Avrupa tanıyacak"

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu. Terim yaptığı açıklamada Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Portekiz maçını değerlendirirken, Kerem Aktürkoğlu'na ilişkin de konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 15:00
Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Aktürkoğlu'nu Avrupa tanıyacak"

La Gazetta Dello Sport'un sorularını yanıtlayan Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Aktürkoğlu'nu Avrupa tanıyacak"

"Bir futbol aşığı olarak Türkiye, Portekiz ve İtalya'nın üçünün de Dünya Kupası'nda olmasını isterdim. Türkiye'nin Katar 2022'ye giden yolu hiç de kolay değil. İlk olarak Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Portekiz ile karşılaşacağız. Eğer geçersek futbol devi, tüm zamanların favorisi İtalya olacak. Tabii ki bu bizim için kolay değil ama geçmişe bakarsak Türkiye'nin imkansız denilen şeyleri başardığını görürüz"

Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Aktürkoğlu'nu Avrupa tanıyacak"

"Türkiye bir futbol ülkesi ve tüm turnularda yer almalı. Taktik disiplinimiz var ve buna hislerimizi de eklediğimizde kendimize özgü bir futbol modelini ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca çok önemli ve ilginç bir genç oyuncu grubumuz var. Çoğu ile beraber de çalıştım ve onların geliştiğini görmek ve bu Dünya Kupası ile beraber tüm önemli turnuvalarda görmek isterim."

Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Aktürkoğlu'nu Avrupa tanıyacak"

"Ruben Dias ve Pepe'nin olmayışı avantaj gibi gözükse de Portekiz'in kadrosuna bakarsak tamamı dünya klasmanında oyuncular. Orta sahada da şampiyon olmuş oyuncular var. Cristiano Ronaldo'yu da unutmayalım. Ayrıca 22 yaşlarındaki Rafael Leao ve Joao Felix de şimdiden en üst düzeyde olan futbolcular. Bence Portekiz'deki maç çok yüksek seviyede kaliteli olacak."

Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Aktürkoğlu'nu Avrupa tanıyacak"

"KEREM YAKINDA KENDİSİNİ AVRUPA'YA TANITACAK"
"Bizim de çok fazla önemli ve değerli oyuncumuz var. Örneğin Hakan Çalhanoğlu bence şu anda bir fenomen haline geldi. 19 yaşında Hamburg'da oynarken ona milli takımda şans vermiştim ve hiç şüphem yoktu.

Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Aktürkoğlu'nu Avrupa tanıyacak"

Onun potansiyelini biliyorum ve dahasını da yapabileceğine inanıyorum. Öte yandan Merih Demiral'ın da Atalanta'da doğru bir ortamda gerçek değerini göstermesinden dolayı çok mutluyum. Serie A'daki ve Avrupa'nın diğer liglerindeki oyuncularımız dışında Kerem Aktürkoğlu'nu da söylemem gerekiyor.

Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Aktürkoğlu'nu Avrupa tanıyacak"

Yakında Avrupa'ya kendisini tanıtacak ve Portekiz karşısında ve umarım İtalya karşısında da fark yaratabilir. Bugünün futbolunda koşu ve çalım anlamında çok fazla görülmeyen bir yeteneği var. "

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