Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! "Kerem'i Avrupa tanıyacak"

"Bir futbol aşığı olarak Türkiye , Portekiz ve İtalya'nın üçünün de Dünya Kupası'nda olmasını isterdim. Türkiye'nin Katar 2022'ye giden yolu hiç de kolay değil. İlk olarak Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Portekiz ile karşılaşacağız. Eğer geçersek futbol devi, tüm zamanların favorisi İtalya olacak. Tabii ki bu bizim için kolay değil ama geçmişe bakarsak Türkiye'nin imkansız denilen şeyleri başardığını görürüz"

"Türkiye bir futbol ülkesi ve tüm turnularda yer almalı. Taktik disiplinimiz var ve buna hislerimizi de eklediğimizde kendimize özgü bir futbol modelini ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca çok önemli ve ilginç bir genç oyuncu grubumuz var. Çoğu ile beraber de çalıştım ve onların geliştiğini görmek ve bu Dünya Kupası ile beraber tüm önemli turnuvalarda görmek isterim."