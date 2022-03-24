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Burak Elmas sitem etti

Başkan Burak Elmas, Divan Kurulu Toplantısı'ndaki eleştirilere yanıt verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Burak Elmas sitem etti
Başkan Burak Elmas, Divan Kurulu Toplantısı'ndaki eleştirilere yanıt verdi. Galatasaray üyeleri adına görev yaptıklarını belirten Elmas, "Cumartesi günü genel kurulda 6 aylık hizmetiniz değerlendirilecek. Genel kurulun da her türlü iradesine saygı duyuyoruz. Galatasaray için doğruları yapmak için aday olduk. En zor dönemde aday olduk. Kurtuluş mücadelesi içinden geçiyoruz. Çok çalıştık daha da çok işimiz var" dedi. Elmas ayrıca, "Sürekli negatif yorumlar yapılıyor ama yaptıklarımızdan hiç bahsedilmiyor. Galatasaray üyelerinin aklıselimine güveniyoruz" diye konuştu.
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