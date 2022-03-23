İngilizler Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson için harekete geçti

Birçok kulübün transfer listesine girmeyi başaran Victor Nelsson'a ilgi büyüyor.

Takvim'in derlediği habere göre Danimarkalı stoperi gündemine alan Newcastle United'ın 29 Mart'ta oynanacak olan Danimarka-Sırbistan maçına bir temsilci göndereceği öğrenildi.

İngiliz yetkililerin önümüzdeki dönemde İstanbul'a da gelerek Nelsson'u birçok maçta canlı olarak izleyeceği belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.