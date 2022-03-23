Haberler Galatasaray İngilizler Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson için harekete geçti

İngilizler Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson için harekete geçti

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson performasıyla dev kulüplerin transfer listesine girdi. Nelsson için İngiliz ekibi Newcastle United'ın harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibinin, Danimarkalı savunma oyuncusu için Danimarka-Sırbistan maçına bir temsilci göndereceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
İngilizler Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson için harekete geçti

Birçok kulübün transfer listesine girmeyi başaran Victor Nelsson'a ilgi büyüyor.

Takvim'in derlediği habere göre Danimarkalı stoperi gündemine alan Newcastle United'ın 29 Mart'ta oynanacak olan Danimarka-Sırbistan maçına bir temsilci göndereceği öğrenildi.

İngiliz yetkililerin önümüzdeki dönemde İstanbul'a da gelerek Nelsson'u birçok maçta canlı olarak izleyeceği belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

DİĞER
Göğüs dekoltesi ile konuşulan 48 yaşındaki Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! Songül Karlı en doğal halini paylaştı...
Mehmet Dinçerler nişanda da kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktiği pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor