Galatasaray'dan Umut Bozok hamlesi

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da Kasımpaşa'nın başarılı ismi Umut Bozok listeye dahil edildi.
Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da Kasımpaşa'nın başarılı ismi Umut Bozok listeye dahil edildi.
Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan, 14 gol, 7 asiste imza atan 25 yaşındaki golcü, A Milli Takım'a seçilmeyi başardı.
Kiralık gelen Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut'u kadrosuna katmaya calışacak. Torrent de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri macta 1 gol, 1 asistle oynayan Umut için olumlu rapor verdi.
Lacivert-beyazlı kulüp, Lorient'ten 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandı ve bonservisini aldı.
Galatasaray yönetimi, kadroda düşünülmeyen yerli ve yabancı oyuncuları Kasımpaşa'ya takas olarak önerecek.
Gözden çıkartılan Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz teklif edilecek futbolcuların başında geliyor.
Kasımpaşa'nın 1.5 milyon euro yatırım yaptığı Umut Bozok'a 5 milyon euro değer biçtiği de gelen haberler arasında...
Nimes Olympique, Lorient, Troyes ve Lorient formaları giyen Umut Bozok, bu sezon başında satın alma bedeliyle Kasımpaşa'ya kiralandı.
SIKI G.SARAYLI
Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Umut, sıkı bir Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.
Başarılı futbolcu, Fransız basınına, "En büyük hayalinin bir gün Galatasaray'da forma giymek olduğunu' dile getirmekten cekinmedi. Hatta Galatasaray'a gol attığında da sevinmedi.