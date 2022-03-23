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Galatasaray'dan Umut Bozok hamlesi

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray bir yandan gelecek sezon kadro çalışmalarına başladı. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Kasımpaşa formasıyla müthiş bir sezon geçiren Umut Bozok oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da Kasımpaşa'nın başarılı ismi Umut Bozok listeye dahil edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan, 14 gol, 7 asiste imza atan 25 yaşındaki golcü, A Milli Takım'a seçilmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Kiralık gelen Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut'u kadrosuna katmaya calışacak. Torrent de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri macta 1 gol, 1 asistle oynayan Umut için olumlu rapor verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Lacivert-beyazlı kulüp, Lorient'ten 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandı ve bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Galatasaray yönetimi, kadroda düşünülmeyen yerli ve yabancı oyuncuları Kasımpaşa'ya takas olarak önerecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Gözden çıkartılan Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz teklif edilecek futbolcuların başında geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Kasımpaşa'nın 1.5 milyon euro yatırım yaptığı Umut Bozok'a 5 milyon euro değer biçtiği de gelen haberler arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

Nimes Olympique, Lorient, Troyes ve Lorient formaları giyen Umut Bozok, bu sezon başında satın alma bedeliyle Kasımpaşa'ya kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Umut Bozok bombası!

SIKI G.SARAYLI

Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Umut, sıkı bir Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

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