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Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

Galatasaray Kulübü mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Nef Stadyumu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Burak Elmas, 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan idari ve mali genel kurul toplantısına dikkat çekerek, "Vicdanımız çok rahat, üyelerin aklı selimine güveniyoruz." dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 19:22
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

Elmas, Galatasaray Nef Stadı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantıda yaptığı açıklamada, 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan idari ve mali genel kurulda üyelerin kendi yönetim kurullarının 6 aylık dönemini değerlendireceğini hatırlattı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

Elmas, "Galatasaray Kulübünün üyelerinden oluşan genel kurulda her türlü iradeye saygı duyuyoruz. 6 aydır elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

Yaptıkları her işte Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini anlatan Elmas, "Yaptığımız her işte Galatasaray'ın bekasını, geleceğini, kendimizden çok daha fazla düşünerek; doğru olan kararları almak için mücadele ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Daha çok işimiz var. 6 aylık kısa sürede ciddi şeyler yaptık. Bunların kredisini kendimize almaya değil, Galatasaray'ın başarısı olarak göstermeye çalışıyoruz. Belki de hata yapıyoruz, bilmiyorum. Yaptığımız iyi şeylerden bahsedilmezken, negatif şeyler daha çok konuşuluyor. Vicdanımız çok rahat, üyelerin aklı selimine güveniyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

Kulüpte yaşanan konuları, sorunları veya başarıları kimseye zimmetlemediklerini vurgulayan Elmas, şunları söyledi:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

"Gerçek samimiyet, tüzüğü ben delince, sen delince aynı tepkiyi veriyor muyuz? Eski başkanlara, sevdiğimiz başkana hakaret edilince, sevmediğimiz başkana hakaret edilince aynı tepkiyi veriyor musun? Galatasaray'da üyeler linç edildiğinde aynı tepkiyi veriyor musun? O değerler kitapçığını hayatında yaşıyor musun? Geçmişte sevdiğin, yanında olduğun arkadaşın hata yaptığında, Galatasaray sevgini ön plana çıkararak; Galatasaray'ın değerleri çerçevesinde tepki koyabiliyor musun? Konuları, sorunları kişilere zimmetleyip; onlarla derdimizi gördükten sonra yaşamaya devam ediyoruz."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda konuştu: Vicdanımız çok rahat!

Amaçlarının Galatasaray'ı ileriye taşımak olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Elmas, "Bizim vicdanımız çok rahat. Bu mücadeleye girerken arkadaşlarıma söylemiştim. Takdir edilmemeyi, doğruları yapmak için radikal kararlar almamız gerektiğini unutmamalarını söylemiştim. '6 ay sonra sanki 4-5 sene hizmet etmiş gibi eleştiri alacağımızı göz önüne alarak göreve gelin' demiştim. Galatasaray'ın geleceği için önemli kararları almak adına eleştirilere göğsümüzü germeye hazır olduğumuzu bilerek görev aldık." diyerek sözlerini tamamladı.

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