Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Özhan Canaydın paylaşımı!

Galatasaray'dan Özhan Canaydın paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, 12 yıl önce vefat eden eski başkanları Özhan Canaydın için mesaj yayınladı. Mesajda, "Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 10:11
Galatasaray'dan Özhan Canaydın paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, 12 yıl önce vefat eden eski başkanları Özhan Canaydın için mesaj yayınladı. Mesajda, "Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

DİĞER
Son dakika: Torrent için olay sözler! "Oyuncular Torrent'i sevmiyor"
Emir Sarıgül'den boşanan Fatoş Altınbaş her şeyi itiraf etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor