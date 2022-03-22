Galatasaray'dan Özhan Canaydın paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, 12 yıl önce vefat eden eski başkanları Özhan Canaydın için mesaj yayınladı. Mesajda, "Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Oo9cSAj0ow — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 22, 2022