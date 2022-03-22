GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

Daha önce İtayan kulüplerinin radarına giren ve Napoli ile Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao için sürprizler gelmeye devam ediyor.
Bu sezon Avrupa arenasında harika bir performans gösteren ve Barcelona eşleşmesinde sükse yapan Brezilyalı stoper için İtalyan menajer Georga Gardi'den sonra İngiliz bir menajerin de devreye girdiği öğrenildi.
Bu ismin, İstanbul'a gelerek Galatasaray'dan Marcao'nun Premier Lig haklarını talep ettiği bildirildi. Normal şartlarda böyle bir hak oyuncunun asil menajerinden alınırken İngiliz menajerin direkt Galatasaray'la temas kurması ise dikkatlerden kaçmadı.