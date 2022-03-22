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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki Barcelona maçında da başarılı bir performans sergileyen ve sükse yapan Marcao paylaşılamıyor. Bir İngiliz menajerin 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin Premier Lig haklarını istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

Daha önce İtayan kulüplerinin radarına giren ve Napoli ile Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao için sürprizler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

Bu sezon Avrupa arenasında harika bir performans gösteren ve Barcelona eşleşmesinde sükse yapan Brezilyalı stoper için İtalyan menajer Georga Gardi'den sonra İngiliz bir menajerin de devreye girdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

Bu ismin, İstanbul'a gelerek Galatasaray'dan Marcao'nun Premier Lig haklarını talep ettiği bildirildi. Normal şartlarda böyle bir hak oyuncunun asil menajerinden alınırken İngiliz menajerin direkt Galatasaray'la temas kurması ise dikkatlerden kaçmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

25 MİLYON EURO'YA ALICI BULABİLİR
Premier Lig'de pek çok oyuncunun haklarına sahip olan İngiliz menajerin, Marcao'nun bonservis bedeli için 25 milyon euro'dan bahsetmesi kulübün ilgisini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

Aynı menajerin 25 milyon euro'ya kadar olan satışlar için yüzde 10, üzeri için yüzde 15 istemesi sıkıntıya neden oldu. Menajerle yapılan ilk görüşmede önce teklif getirmesi istendi ve sonra bu ayrıntıların görüşüleceği iletildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

Ayrıca özellikle Avrupa maçlarında oynadığı oyunla dikkat çeken Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson için de şimdiden teklifler gelmeye başladığı belirtiliyor.

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