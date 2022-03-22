GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paylaşılamıyor! Marcao Ada yolcusu

25 MİLYON EURO'YA ALICI BULABİLİR Premier Lig'de pek çok oyuncunun haklarına sahip olan İngiliz menajerin, Marcao 'nun bonservis bedeli için 25 milyon euro'dan bahsetmesi kulübün ilgisini çekti.

Aynı menajerin 25 milyon euro'ya kadar olan satışlar için yüzde 10, üzeri için yüzde 15 istemesi sıkıntıya neden oldu. Menajerle yapılan ilk görüşmede önce teklif getirmesi istendi ve sonra bu ayrıntıların görüşüleceği iletildi.