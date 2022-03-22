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GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılılara bonservisi 10.6 milyon Euro'ya mal olan Cicaldau ve Morutan ise büyük hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray'ın sezon başında aldığı iki Rumen şimdiye kadar ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettikleri Olimpiu Morutan, Gaziantep FK maçında sahanın en kötü isimlerindendi...

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

10 TOP KAYBETTİ

Takvim'in haberine göre; Rumen oyuncunun bu sezon 3 gol ve 5 asisti var. Cimbom'a 6.5 milyon Euro bedelle transfer olan Alexandru Cicaldau ise Gaziantep'te yedek bekledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

İkilinin performansı devamlı eleştiriliyor. Morutan'ın bonservisi için de 4.1 milyon Euro gözden çıkartıldı. Aslan iki oyuncu için 10.6 milyon Euro bonservis ödedi. Morutan, Gaziantep'te şut isabeti, orta isabeti, ve top çalma istatistiklerinde sıfır çekti. 10 kez de top kaybı yaparak taraftarlara sinir krizleri geçirtti.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

Gaziantep FK'da forma giyen Rumen yıldız Alexandru Maxim ise bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 1 gol atan, 1 asist yapan yıldız futbolcu, Aslan'ı yıkan isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

18 GOLE KATKI YAPTI

31 yaşındaki 10 numara 12 gol ve 6 asistle bu sezon takımının en önemli yıldızlarından biri durumunda.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau hayal kırıklığı yarattı

Maxim ayrıca ligde 18 penaltının tamamını gole çevirerek müthiş bir istatistiğin altına da imzasını attı. Üstelik Gaziantep FK, Maxim'i 2020 yılında bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

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