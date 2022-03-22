GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

AVRUPA'DA YER ALAMAYACAK

Fatih Terim'le başladığı sezonda Domenec Torrent ile devam eden ancak bir türlü kendisini toparlayamayan sarı-kırmızılı ekibin ilk 4'e girip en azından Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanması bekleniyordu. Ancak bu hedefini de gerçekleştirmesi oldukça zor görünüyor.