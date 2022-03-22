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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

Önce Barcelona’ya yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, ligde de pazar günü Gaziantep’e boyun eğerek lider Trabzonspor’un tam 32 puan gerisine düştü. Düşme potasının iki basamak üstünde yer alan Cimbom’u ligde 8 zorlu maç daha bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

Galatasaray'da işler bir türlü yolunda gitmiyor. Barcelona beraberliği ve Beşiktaş galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekip yeniden karanlık bir döneme girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

Rövanş maçında Barcelona'ya yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Cimbom ligde de Gaziantep'e 3-1 yenildi. Üstelik de kendisinden çok daha düşük bir market değeri bulunan rakibi karşısında öne geçtiği maçı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

Bu sonuçla lider Trabzon'un tam 32 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın ise 8 puan arkasında... Daha da kötüsü düşme potasının sadece 9 puan uzağında, 15. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

AVRUPA'DA YER ALAMAYACAK
Fatih Terim'le başladığı sezonda Domenec Torrent ile devam eden ancak bir türlü kendisini toparlayamayan sarı-kırmızılı ekibin ilk 4'e girip en azından Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanması bekleniyordu. Ancak bu hedefini de gerçekleştirmesi oldukça zor görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

Zira Cimbom'u Fatih Karagümrük maçıyla başlayıp Fenerbahçe ile devam eden 8 maçlık zorlu bir seri bekliyor. Puan kayıplarının sürmesi halinde bu günlerini arar hale gelecek gibi...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

Öte yandan alınan kötü sonuçlar yönetimi de ciddi anlamda etkiledi. Taraftarlar, 26 Mart'taki genel kurulda Başkan Burak Elmas'ın 'ibra edilmemesi' için kampanya başlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

EKSİ AVERAJDA
Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Galatasaray, sadece 15 galibiyet alabildi. Yüzde 33'lük galibiyet oranı yakaladı. 15 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 15 kez de berabere kaldı. Rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde 65 gol gördü. Genel kulvarda -4, Süper Lig'de ise -5 averaja sahip...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

REKOR GELİYOR!
Kötü günlerden geçen sarı-kırmızılı takımın sezonun kalanında birbirinden 8 zorlu maçı daha var... Eğer 5 yenilgi daha alırsa, en çok mağlubiyet (16) aldığı 2010-2011 sezonunu geride bırakacak.

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