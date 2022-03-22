GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da karanlık tablo! 5 maç daha kaybederse...

Galatasaray'da işler bir türlü yolunda gitmiyor. Barcelona beraberliği ve Beşiktaş galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekip yeniden karanlık bir döneme girdi.
Rövanş maçında Barcelona'ya yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Cimbom ligde de Gaziantep'e 3-1 yenildi. Üstelik de kendisinden çok daha düşük bir market değeri bulunan rakibi karşısında öne geçtiği maçı verdi.
Bu sonuçla lider Trabzon'un tam 32 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın ise 8 puan arkasında... Daha da kötüsü düşme potasının sadece 9 puan uzağında, 15. sırada yer aldı.