SPOR HABERİ - Galatasaray'da stres geri geldi! Düşme hattı...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray bir sevindirip, bir üzmeye devam ediyor. Barcelona karşısında İspanya'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, ardından da Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, yeniden düşüşü geçti.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray bir sevindirip, bir üzmeye devam ediyor. Barcelona karşısında İspanya'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, ardından da Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, yeniden düşüşü geçti.
Barcelona'ya rövanş maçında kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmek zorunda kalan Cimbom dün de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.
Maça iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 34. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçmeyi de başardı. Ancak skoru korumayı başaramadı. Ev sahibi ilk yarının uzatma anlarında Djilobodji ile skora denge getirdi.
CİMBOM İKİNCİ YARIDA DÖKÜLDÜ
İkinci yarı ise Aslan için tam bir kabustu. Maxim 71. dakikada Gaziantep'i penaltı golünden öne geçirdi. 81'de Figueiredo ise skoru ilan etti. Türkiye Kupası'ndan elenen, şampiyonluğa erkenden mendil sallayan, Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray kalan haftalarda ilk 4'e girmeyi hedefliyordu.
Ancak Gaziantep yenilgisiyle bu hedefini gerçekleştirmesi ve gelecek sezon Avrupa'da yer alması da mucizelere kaldı. Daha da kötüsü 15. sıraya geriledi ve yeniden düşme hattına yaklaştı. Galatasaray ile düşme hattında 17. sırada yer alan Altay arasında sadece 9 puan bulunuyor.
SEMİH'TEN BÜYÜK HATA
Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Semih Kaya dün ilk kez forma şansı buldu. İlk 11'de sahaya çıkan ve sağ bekte görev yapan tecrübeli futbolcu, 81. dakikada hatalı pas yaptı. Ardından Maxim'i durduramadı ve Gaziantep'in 3. golü geldi.
MORUTAN FIRSATI KAÇIRDI!
SON haftalarda kadroya girmekte zorlanan Olimpiu Morutan, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de şans buldu. Sağ kanatta görev yapan Rumen futbolcunun maç eksikliği hissedilirken, etkili olamadı ve 69. dakikada yerini Babel'e bıraktı.
TORRENT: FUTBOL ADİL DEĞİL
Teknik direktör Domenec Torrent, 3-1'lik mağlubiyetin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Futbolun adil bir oyun olmadığını kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Sahada bence dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net olarak yansıtmıyor. İlk yarı biterken bir gol yedik. Penaltı pozisyonu ise çok saçmaydı. Pozisyonun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum" dedi.
İkinci yarıda Gomis'in kaçırdığı pozisyonun ardından golü yediklerini ifade eden Torrent, "Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan pozisyonu da vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı orada. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Golü kaçırdık, sonrasında topu kaybettik ve rakip kontradan golü buldu.