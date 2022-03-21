SPOR HABERİ - Galatasaray'da stres geri geldi! Düşme hattı...

CİMBOM İKİNCİ YARIDA DÖKÜLDÜ

İkinci yarı ise Aslan için tam bir kabustu. Maxim 71. dakikada Gaziantep'i penaltı golünden öne geçirdi. 81'de Figueiredo ise skoru ilan etti. Türkiye Kupası'ndan elenen, şampiyonluğa erkenden mendil sallayan, Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray kalan haftalarda ilk 4'e girmeyi hedefliyordu.

Ancak Gaziantep yenilgisiyle bu hedefini gerçekleştirmesi ve gelecek sezon Avrupa'da yer alması da mucizelere kaldı. Daha da kötüsü 15. sıraya geriledi ve yeniden düşme hattına yaklaştı. Galatasaray ile düşme hattında 17. sırada yer alan Altay arasında sadece 9 puan bulunuyor.