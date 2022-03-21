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Kerem isyan etti!

“Ayağım kırılabilirdi. Pozisyonlara nasıl bakılıyor hiç anlamıyorum!”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Kerem isyan etti!

Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, yenildikleri için üzgün olduklarını belirtirken hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Ayağına iki defa sert müdahalede bulunulduğunu ifade eden yıldız oyuncu, "Bize, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimize, pozisyonu sorduğumuzda, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' diye yanıt verdi. Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Gaziantep'i kutluyorum ama sıfır sarı kartla tamamladı maçı' diye konuştu.

NEFİS PAS
Avrupa takımlarını peşine takan Kerem, Gaziantep karşısında da Galatasaray'ın en iyisiydi. Sarı-kırmızılı takımın en çok çalım atan ismi olan yıldız futbolcu, ayrıca 34. dakikada nefis bir topuk hareketiyle rakibini ekarte ederek Gomis'in golünü hazırlayan isim oldu.

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