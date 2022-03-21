Barça’dan istedik!

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, Inaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan Kırmızı, taraftarların takımda kalmasını istediği kaleci Pena'yla ilgili, "Pena'nın performansından çok memnunuz. Biz de kalmasını çok istiyoruz. Pena da İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok sevdi. Durumunu, kendisini istediğimizi Barcelona başkanına ilettik. Bu konuyu da sezon sonunda konuşacağız. Ama Pena'nın kalması için tüm şartları zorlayacağız" dedi. Birçok takımla anılan Kerem'le ilgili de konuşan Kırmızı, "Kerem sadece Barcelona değil, Avrupa'da birçok kulübün takibinde... Bunu biliyoruz ama henüz resmi bir teklif de gelmedi. Biz Galatasaray olarak ligde önümüzdeki maçlara odaklandık. Bu konuyu sezon sonuna bıraktık ve an itibariyle bir bonservis ücreti de belirlemedik" ifadesini kullandı.