SPOR HABERİ - Gaziantep FK Galatasaray karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. 30. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Gaziantep FK sahasında zorlu rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 70. dakikasında Berkan Kutlu ceza sahası içinde rakibine sert bir müdahale yaptı ve karşılaşmanın hakemi Arda Kardesler bu pozisyonda beyaz noktayı işaret etti.

Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturarak skoru 2-1'e getirdi.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)