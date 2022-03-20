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SPOR HABERİ - Gaziantep FK Galatasaray karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede ev sahibi ekip 70. dakikada penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 17:41 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 17:48
SPOR HABERİ - Gaziantep FK Galatasaray karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. 30. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Gaziantep FK sahasında zorlu rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 70. dakikasında Berkan Kutlu ceza sahası içinde rakibine sert bir müdahale yaptı ve karşılaşmanın hakemi Arda Kardesler bu pozisyonda beyaz noktayı işaret etti.

Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturarak skoru 2-1'e getirdi.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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