Nelsson için çılgın teklif! 7 milyon Euro'ya gelmişti...

Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı... Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.





Cimbom sezon başında Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı... Newcastle'ın başarılı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.



