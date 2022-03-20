Haberler Galatasaray Nelsson için çılgın teklif! 7 milyon Euro'ya gelmişti...

Nelsson için çılgın teklif! 7 milyon Euro'ya gelmişti...

Galatasaray'ın yıldızı için İngiliz kulübü harekete geçti. Premier Lig ekibi, Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Sarı-Kırmızılı kulüp ise 20 milyon Euro istedi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Galatasaray 7 milyon Euro'ya transfer edilen stoperden 3 katına yakın gelir bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Nelsson için çılgın teklif! 7 milyon Euro'ya gelmişti...

Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı... Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.

Nelsson için çılgın teklif! 7 milyon Euro'ya gelmişti...

Cimbom sezon başında Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı... Newcastle'ın başarılı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Nelsson için çılgın teklif! 7 milyon Euro'ya gelmişti...

G.Saray ise bu rakamı az buluyor. Sarı-Kırmızılılar, 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson'u 20 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını İngiliz temsilcisine iletti.

Nelsson için çılgın teklif! 7 milyon Euro'ya gelmişti...

Takvim'in haberine göre İstikrarlı futboluyla dikkat çeken Nelsson bu sezon 40 maçta forma giydi. Genç stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 2026 yılında son eriyor.

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