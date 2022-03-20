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Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Galatasaray, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş galibiyetinin ardından Gaziantep FK'yı da yenerek kalan maçlarda maksimum puanı almak isteyen Aslan, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Gaziantep FK ise evinde zorlu rakibinden puan veya puanlar almak istiyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 17:30
Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Cimbom, Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep FK deplasmanından da 3 puanla dönmenin peşinde. Gaziantep FK Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet
GALATASARAY: Muslera, Semih, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Emre, Kerem, Gomis

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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