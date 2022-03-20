Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Cimbom, Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep FK deplasmanından da 3 puanla dönmenin peşinde. Gaziantep FK Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet
GALATASARAY: Muslera, Semih, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Emre, Kerem, Gomis
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Galatasaray maçı 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.