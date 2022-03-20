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Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, aşil tendonuna aldığı müdahalelerle iki kez yerde kalmıştı. Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem'in ayağının maç sonundaki halini paylaştı. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 19:26
Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, aşil tendonuna aldığı müdahalelerle iki kez yerde kalmıştı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem'in ayağının maç sonundaki halini paylaştı.

İşte o açıklama;

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