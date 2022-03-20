Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, aşil tendonuna aldığı müdahalelerle iki kez yerde kalmıştı.
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem'in ayağının maç sonundaki halini paylaştı.
İşte o açıklama;
Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok. pic.twitter.com/JmUyAqCvwV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 20, 2022