Domenec Torrent Gaziantep maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol teknik adamın o sözleri;

Sahada bence dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net olarak yansıtmıyor. İlk yarı biterken bir gol yedik. Penaltı pozisyonu ise çok saçmaydı. Pozisyonun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum.

Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan pozisyonu da vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı orada. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Orada golü kaçırmamız, sonrasında topu kaybettik ve rakip kontradan golü buldu. Maç elimizden kaçtı.