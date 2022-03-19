Taraftara övgü

Sarı-kırmızılı 52 bin Aslan, Barcelona maçında tribünlere koştu. Maç boyu rakibi ıslıklayan, kendi takımlarına ise destek veren taraftarlar dünya basınından büyük övgü topladı. Barcelona'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiye rağmen, "Taraftarlar birçok oyuncuyu kötü etkiledi. Adama Traore güçlü görüntüsüne rağmen atmosferle başa çıkamadı ve 46'da kulübeye geçti" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı 52 bin Aslan, Barcelona maçında tribünlere koştu. Maç boyu rakibi ıslıklayan, kendi takımlarına ise destek veren taraftarlar dünya basınından büyük övgü topladı. Barcelona'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiye rağmen, "Taraftarlar birçok oyuncuyu kötü etkiledi. Adama Traore güçlü görüntüsüne rağmen atmosferle başa çıkamadı ve 46'da kulübeye geçti" ifadeleri kullanıldı.