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Taraftara övgü

Sarı-kırmızılı 52 bin Aslan, Barcelona maçında tribünlere koştu. Maç boyu rakibi ıslıklayan, kendi takımlarına ise destek veren taraftarlar dünya basınından büyük övgü topladı. Barcelona'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiye rağmen, "Taraftarlar birçok oyuncuyu kötü etkiledi. Adama Traore güçlü görüntüsüne rağmen atmosferle başa çıkamadı ve 46'da kulübeye geçti" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Taraftara övgü
Sarı-kırmızılı 52 bin Aslan, Barcelona maçında tribünlere koştu. Maç boyu rakibi ıslıklayan, kendi takımlarına ise destek veren taraftarlar dünya basınından büyük övgü topladı. Barcelona'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiye rağmen, "Taraftarlar birçok oyuncuyu kötü etkiledi. Adama Traore güçlü görüntüsüne rağmen atmosferle başa çıkamadı ve 46'da kulübeye geçti" ifadeleri kullanıldı.
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