Pulgar tepkisi!

Sarı-kırmızılılar devre arasında Gedson transferini veto etmiş yerine ise Fiorentina'dan Şilili orta saha Pulgar kiralanmıştı. 28 yaşındaki ön liberoya yarım sezonluğuna 750 bin euro maaş verildi. Taraftarların Barcelona maçlarında oynamasını beklediği Pulgar kulübeden çıkamadı.
Şilili orta sahanın 4 Süper Lig maçında 138 dakika oynaması ise fiyaskoyu gözler önüne serdi. Yine Taylan ile Berkan'ın oynaması üzerine, "Pulgar'ı neden aldık!", "Bu adam yüzünden mi Gedson'u istemedik" yorumları yapıldı.