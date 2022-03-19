Haberler Galatasaray Pulgar tepkisi!

Pulgar tepkisi!

Sarı-kırmızılılar devre arasında Gedson transferini veto etmiş yerine ise Fiorentina'dan Şilili orta saha Pulgar kiralanmıştı. 28 yaşındaki ön liberoya yarım sezonluğuna 750 bin euro maaş verildi. Taraftarların Barcelona maçlarında oynamasını beklediği Pulgar kulübeden çıkamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
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