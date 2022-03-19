Kar yağınca salonda çalıştı

Cimbom, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda yaptı. Barça maçında 11'de olmayanlar güç, kuvvet ve interval dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bugün 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.
Cimbom, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda yaptı. Barça maçında 11'de olmayanlar güç, kuvvet ve interval dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bugün 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.