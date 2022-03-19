Haberler Galatasaray Kar yağınca salonda çalıştı

Kar yağınca salonda çalıştı

Cimbom, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda yaptı. Barça maçında 11'de olmayanlar güç, kuvvet ve interval dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bugün 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Kar yağınca salonda çalıştı
Cimbom, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda yaptı. Barça maçında 11'de olmayanlar güç, kuvvet ve interval dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bugün 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.
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