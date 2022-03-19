Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi

Başkan Elmas'ın, İtalyan direktöre, satılması muhtemel futbolcular için de sınır çizeceği ve belirlenen miktarın altına kesinlikle inilmeyeceği talimatını vereceği ifade edildi. Kerem, Marcao, Nelsson gibi isimlerin yerine isim bulmadan takımdan gitmesine izin verilmeyeceği de kulüpten gelen haberler arasında yer alıyor.