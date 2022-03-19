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Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi

Barcelona'ya elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Gaziantep maçı sonrası Sensibile ve Torrent ile bir araya gelecek. Gelecek yılın planını yapacak üç isim, kalacak ve gidecekleri konuşacak. İhtiyaç olan mevkiiler hakkında fikir alışverişi yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi

Avrupa Ligi'ne veda edilmesiyle henüz mart ayında hedefsiz kalan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi işi sıkı tutmak istiyor. Başkan Burak Elmas, pazar günü 16.00'da oynanacak Gaziantep FK maç sonrası harekete geçecek.

Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi

Elmas, Sportif Direktör Sensibile ve Teknik Direktör Torrent ile bir araya gelerek önümüzdeki yılın planlamasını yapacak. Takımdan gidecek ve kalacak isimler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Sözleşmeleri sona erecek futbolcular hakkında değerlendirme yapılacak.

Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi

ORTA SAHA İSTİYOR

İspanyol teknik adamın, oyun planına uygun iki orta saha oyuncusu istediği biliniyor. Bu alanda çalışma yapma görevi ise Sportif Direktör Sensibile'nin omuzlarında yer alıyor.

Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi

Başkan Elmas'ın, İtalyan direktöre, satılması muhtemel futbolcular için de sınır çizeceği ve belirlenen miktarın altına kesinlikle inilmeyeceği talimatını vereceği ifade edildi. Kerem, Marcao, Nelsson gibi isimlerin yerine isim bulmadan takımdan gitmesine izin verilmeyeceği de kulüpten gelen haberler arasında yer alıyor.

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