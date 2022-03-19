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Galatasaray kafilesi Gaziantep'e geldi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi. Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:25
Galatasaray kafilesi Gaziantep'e geldi

Galatasaray kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini havalimanında çok sayıda sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu sarı kırmızı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

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