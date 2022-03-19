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GALATASARAY HABERLERİ: Omar Elabdellaoui Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi

Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Yıldız futbolcu, Slovakya ve Ermenistan maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:49
GALATASARAY HABERLERİ: Omar Elabdellaoui Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi

Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra davet ediliği Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi. Galatasaray'ın yıldızı, ülkesinin Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada "Omar Elabdellaoui bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından kontrolden geçecek.

Kontrolü milli takım maçları sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu ancak bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada teknik direktör Stale Solbakken'nin Elabdellaoui yerine başka oyuncu çağırmayacağı aktarıldı.

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