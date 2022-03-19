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Avrupa bereketi

Sarı-kırmızılılar UEFA’dan 17 milyon euro elde etti. Bilet ve store satışlarıyla gelir 20 milyonu geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Avrupa bereketi
Aslan, Barcelona'ya elenmiş olsa da ciddi bir gelir elde etti. Lazio, Marsilya, L. Moskova, Randers ve St. Johnstone'u dize getiren Galatasaray; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle turnuvayı tamamladı. Devler Ligi'ne ön elemeden veda etse de yayın havuzundan 350 bin euro geldi. Avrupa Ligi'ne katılımdan 3.6, gruptaki başarıdan 2.53, liderlik için 1.1 ve son 16 turunda 1.2 milyon euro alındı. Katsayı geliriyle 3.1'i kapan Cimbom, yayın havuzundan 5 milyon daha bekliyor. Bilet ve ürün satışıyla miktarın 20 milyon euro'yu geçtiği konuşuluyor.
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