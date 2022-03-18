Pena için yeşil ışık

Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı kaleci Inaki Pena için Barcelona ile temasa geçtiği iddia edildi. İspanya basını; sarı-kırmızılıların Pena'nın bonservis bedelini sorduğunu ve Barça'nın net bir rakam vermese de açık kapı bıraktığını öne sürdü. Haberde; Cimbom'un ilk olarak Pena'yı ikna etmesi gerektiği belirtildi.

ELİNDEN GELENİ YAPTI

İspanya'da golsüz son eren tarihi maçın kahramanı Inaki Pena, rövanşta da elinden geleni yaptı. İlk golde fazla yapacak bir şeyi olmayan İspanyol kaleci, İkinci golde ise üst üste iki kurtarış yapmasına rağmen gole engel olamadı. Dev maçı iki kurtarışla tamamlayan Pena, birkaç pas hatasına rağmen genelde başarılıydı.