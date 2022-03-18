Nelsson’a takip

Barcelona ile oynanan son 16 mücadelesine scoutlar büyük ilgi gösterdi. Milan'ın Scout Şefi Geoffrey Moncada, Victor Nelsson'u takip etmek için Nef Stadyumu'nda yerini aldı. Sezon başında 7 milyon euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti. Nelsson ayrıca Danimarka Milli Takımı'na da çağrıldı. Takımın gözde isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Marcao da scoutlar tarafından takip edildi. Aslan, gelecek sezon bu 3'lüden yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor.