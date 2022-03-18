Haberler Galatasaray Nelsson’a takip

Nelsson’a takip

Scoutlar maçı yakından takip etti. Nelsson’u Milan izlerken Kerem ve Marcao da mercek altındaydı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Nelsson’a takip

Barcelona ile oynanan son 16 mücadelesine scoutlar büyük ilgi gösterdi. Milan'ın Scout Şefi Geoffrey Moncada, Victor Nelsson'u takip etmek için Nef Stadyumu'nda yerini aldı. Sezon başında 7 milyon euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti. Nelsson ayrıca Danimarka Milli Takımı'na da çağrıldı. Takımın gözde isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Marcao da scoutlar tarafından takip edildi. Aslan, gelecek sezon bu 3'lüden yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

DİĞER
Süper Lig Puan Durumu | TFF ile 13 Mart Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu Nasıl? SL 29. Hafta maç sonuçları
Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta'dan aldatmak açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor