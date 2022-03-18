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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray son 16 turu rövanşında sahasında Barcelona'yı konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan temsilcimiz organizasyondan bu turda elendi. Spor yazarları da karşılaşmayı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 07:59
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - EZİLMEDİLER

G.Saray'a Avrupa'da gösterdiği başarılardan ve ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Barcelona çıktığında herkes; "İspanyol ekibi adına iki maçta da fark olur" demişti. Ama G.Saray'ın kimliğini unutmuşlardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

G.Saraylı futbolcular, Barcelona'da mükemmel bir kontrollü oyun oynayarak yenilmediler. İstanbul'da soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran coşkulu G.Saray taraftarı sayesinde özellikle ilk yarıda Barcelona'ya karşı müthiş bir direnç, mücadele koydular. Marcao'nun golü ile büyük fırsat yakaladılar. Ancak Pedri'nin golünde defansta inanılmaz bir pozisyon hatası yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Marcao ve Nelsson'un çalımlara karşı erken yere yatmaları hataydı. Maçı izleyen Popescu'nun bu tür pozisyonlarda hep ayakta kaldığını gördüm.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Maç öncesi, G.Saray'ın pas organizasyonunu yöneten Feghouli'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılması G.Saray'ın oyun ritmini bozdu. Cicaldau o görevi ne yazık ki üstlenemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

5. dakikada Gomis klasındaki bir oyuncunun kaçırdığı gol, tamamen bitik oluşundandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Torrent'in Feghouli'nin yokluğunda Mohamed'i kulübede tutup 63 dakika oyuna sıfır katkı sağlayan, yürüyecek hali olmayan Gomis'e katlanması tribünlerin de tepkisini çekti. Taraftar, Mostafa'yı çağırmasa belki de Torrent değişikliğe bile gitmeyecekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Barcelona'nın ikinci golünde Busquets'in yaptığı kurnazlık, yani sakatlanan Van Aanholt'un yokluğunu fırsat bilip oyunu çabuk başlatması, G.Saray'ın ikinci golü yemesine neden oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Barça oyun ve kadro olarak öyle zayıflamış ki böyle kurnazlıklara bile ihtiyaç duyuyor. G.Saraylı oyuncular Barcelona'ya karşı asla ezilmediler, kafa kafaya mücadele ettiler, kaybettiler ama alkışlandılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - İNANMIŞTIK

Torrent, Beşiktaş maçının ikinci yarısına Feghouli yerine Cicaldau'yu sahaya sürerek başlamıştı. İspanyol hoca, 22 dakika sonraysa Omar, Emre ve Mohamed'i kenara alıp yerlerine Boey, Babel ve Gomis'i sokmuştu. Yani derbinin 68. dakikası itibarıyla Torrent, Barcelona on birini sınamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Tahminimce; Feghouli sakat olmasa bile ilk on birde oynamayacaktı. Altıncı dakikada biz Gomis'le, onlarsa dört dakika sonra De Jong'la karşı karşıya ciddi pozisyonları harcamıştık.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

28. dakikada Cicaldau'nun güzel kornerinde topa uçarak kafa atan Kaptan Marcao temsilcimizi öne geçiriyordu. Dokuz dakika sonra Barça'nın genç yeteneği Pedri skoru eşitliyordu. İlk yarıda beklendiği gibi top onlardaydı ama iki takım pozisyon üretmek, gol atmak adına eşit şansa sahipti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

İkinci yarıya umutlu başlamıştık ama Van Aanholt'un sakatlandığında on kişiyle mücadele ederken Katalanlar Aubameyang'la bir gol daha buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Ardından maçın en etkili isimlerinden Dest, Kerem'i durdururken sakatlanarak çıktı. İşte tam o an bir tezahürat yükseldi tribünlerden; "bizler inandık, siz de inanın / bizim için bu maçı alın"…

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Hemen sonrasında Van Aanholt direği sıyırıp auta çıkan bir şut gönderdi ve yeniden maça dönmeyi başarmıştık. 63'te Gomis çıktı, Mohamed girdi. Artık beraberlik golü için daha umutluyduk ama topu adamlardan bir türlü alamıyorduk.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

74. dakikada tribünler "dağ başını duman almış"ı söylerken Halil ve Morutan oyuna girdi. Artık daha tehlikeli ve daha hızlıydık fakat Barcelona büyüklüğüne yakışmayan tavırlarla ortamı gererek süreyi eritti.

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