GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi

Barcelona'nın ikinci golünde Busquets'in yaptığı kurnazlık, yani sakatlanan Van Aanholt'un yokluğunu fırsat bilip oyunu çabuk başlatması, G.Saray'ın ikinci golü yemesine neden oldu.
Barça oyun ve kadro olarak öyle zayıflamış ki böyle kurnazlıklara bile ihtiyaç duyuyor. G.Saraylı oyuncular Barcelona'ya karşı asla ezilmediler, kafa kafaya mücadele ettiler, kaybettiler ama alkışlandılar.
SERKAN KORKMAZ - İNANMIŞTIK
Torrent, Beşiktaş maçının ikinci yarısına Feghouli yerine Cicaldau'yu sahaya sürerek başlamıştı. İspanyol hoca, 22 dakika sonraysa Omar, Emre ve Mohamed'i kenara alıp yerlerine Boey, Babel ve Gomis'i sokmuştu. Yani derbinin 68. dakikası itibarıyla Torrent, Barcelona on birini sınamıştı.